Tarkett a dévoilé ses résultats pour le premier semestre 2025, faisant état d’une progression soutenue de son chiffre d’affaires et d’une amélioration notable de sa rentabilité.

Sur les six premiers mois de 2025, Tarkett réalise un chiffre d’affaires de 1,746 milliard d’euros, en progression par rapport au premier semestre 2024. Cette croissance repose à la fois sur une amélioration des volumes dans certaines régions stratégiques, notamment l’Europe de l’Ouest, et sur la poursuite des ajustements tarifaires opérés depuis l’année dernière.

Le groupe souligne que ces performances ont été obtenues malgré un contexte toujours tendu, marqué par la hausse persistante des coûts logistiques et la volatilité du prix des matières premières.

Dans le même temps, la rentabilité s’améliore également, avec un résultat opérationnel ajusté qui atteint 115 millions d’euros, contre 102 millions d’euros à la même période en 2024. La marge opérationnelle ajustée s’établit ainsi à 6,6 %, traduisant l’efficacité des mesures de réduction des coûts engagées par le groupe.

Parmi celles-ci figurent la rationalisation de certaines unités de production et la réduction des charges structurelles, qui ont permis de renforcer la compétitivité industrielle de Tarkett.

Un positionnement consolidé sur les marchés clés et une stratégie orientée vers l’avenir

L’activité reste particulièrement dynamique sur les segments du résidentiel et des sols sportifs, où la demande est restée soutenue au premier semestre.

En Europe, le groupe profite de la relance des projets de rénovation, tandis qu’en Amérique du Nord, le rebond observé sur le non-résidentiel se traduit par une hausse des commandes. Le groupe souligne également la bonne tenue de ses marchés institutionnels et éducatifs, qui continuent à générer des volumes significatifs.

Parallèlement à ces performances commerciales, Tarkett poursuit le déploiement de sa stratégie axée sur l’innovation et le développement durable. Plus de 40 % du chiffre d’affaires provient aujourd’hui de produits recyclables ou intégrant des matières recyclées, confirmant le rôle croissant de l’économie circulaire dans l’offre du groupe.

Ce dernier souligne que plusieurs gammes ont récemment été retravaillées afin de réduire leur impact environnemental, en particulier grâce à l’intégration de matières premières à plus faible empreinte carbone.

Des perspectives prudentes mais toujours ambitieuses pour la fin d’année

Si le groupe se montre confiant quant à la poursuite de sa dynamique, il reste néanmoins prudent face aux incertitudes géopolitiques et aux pressions inflationnistes susceptibles d’affecter la deuxième partie de l’année.

Tarkett réaffirme toutefois ses objectifs annuels en matière de rentabilité, et indique qu’il continuera à déployer ses plans d’optimisation sur l’ensemble de ses sites.

Par Jérémy Leduc