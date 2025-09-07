Fort de 20 ans d’expérience dans le bâtiment au sein du groupe Bouygues, Julien Antoine est nommé directeur général du pôle construction de GCC.

À 45 ans, Julien Antoine rejoint le groupe GCC en tant que directeur général du pôle construction, après une longue carrière chez Bouygues.

20 ans d’expérience chez Bouygues

Diplômé de l’INSA Strasbourg en génie civil, Julien Antoine entre chez Bouygues Bâtiment Nord-Est en 2004 en tant qu’ingénieur travaux. Il y restera 18 ans, successivement en tant que responsable commercial, puis directeur régional.

En 2023, il devient ensuite directeur général de Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat social.

En ce mois de septembre 2025, il est nommé directeur général du pôle construction de GCC. Il aura notamment pour mission de diriger les 27 entités qui composent ce pôle. Il intègre par ailleurs le COMEX du groupe.

« Rejoindre GCC, c’est le choix d’une entreprise où la dimension humaine est au cœur du projet collectif, où chacun peut entreprendre et contribuer à bâtir un avenir durable. Je souhaite mettre mon expérience au service du développement du groupe, mais aussi de l’insertion professionnelle, de la réinsertion et du dynamisme des territoires où nous intervenons », a déclaré le nouveau DG du pôle construction.

Le groupe GCC compte plus de 3 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2024.

Par Claire Lemonnier