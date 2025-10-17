IBAT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IBAT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

IBAT : Accompagner la digitalisation des entreprises du BTP

IBAT a été fondée en 2016 par Mélanie LEHOUX, ancienne conductrice de travaux puis acheteuse chez un leader du BTP en partant d’un constat très simple :

« Lorsque j’étais ingénieure travaux, je passais 30% à 40% de mon temps à gérer les dépenses de chantier sur un tableur excel avec une montagne de paperasse administrative à traiter. Un travail sans aucune valeur ajoutée ! J’ai donc décidé de créer IBAT afin de simplifier le quotidien des chefs de chantier et des conducteurs de travaux. »

L’avenir des entreprises du BTP est de plus en plus lié au numérique, aux innovations qu’il permet en rapprochant les idées et en simplifiant les processus.

La vocation d’IBAT, c’est d’accompagner les entreprises du BTP à entrer dans l’ère de l’efficacité numérique. C’est pour cela que nous concevons et développons des solutions numériques pour gérer 100% de la dépense chantier en temps réel.

Nous avons fait le choix de développer des solutions numériques innovantes pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux publics. Des solutions à la fois simples et robustes parce que votre défi du quotidien sera toujours de mener à bien vos chantiers.

Ces outils de simplification des tâches apportent ainsi des gains de temps et d’argent aux entreprises et leur permettent de se recentrer sur la sécurité, la production et la rentabilité du chantier.

Le savoir-faire d’IBAT :