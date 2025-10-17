ConnexionS'abonner
Fermer
IBERGRIF GRIFERIAS - Batiweb

IBERGRIF GRIFERIAS

Carrer Riera Can Pahissa, 24, NAVES A y B,
08750 Molins de Rei
Espagne
Site web de la marque

IBERGRIF GRIFERIAS, il est situé à Barcelone (Espagne) fabrication et vente de robinets de salle de bain, entreprise d'accessoires de cuisine, salle de bain et spa.

Nous avons nos propres installations de production, plus de 80000 mètres, la fabrication de haute technologie et l'équipe professionnelle, tout cela nous permet de faire tout le processus nécessaire dans notre propre équipement de fabrication intégré.

Notre capacité et nous sommes de tout cœur pour la recherche et le développement, font que nos produits sont de haute qualité. Nous disposons d'un large éventail de départements de contrôle de la qualité, afin d'avoir la certification nécessaire aux niveaux national et international.

Reconnaître et pour nos clients, la marque IBERGRIF associée à un design moderne, une haute qualité et un prix compétitif.

Le savoir-faire de IBERGRIF GRIFERIAS

  • Gamme Robinet (Gold, Roll, River, Square, Cross, Ronda, Nimes)
  • Gamme Thermostatique (Ensemble mitigeur Thermostatique, Ensemble colonne de douche)
  • Gamme Douche (Accessoires de douche, Barres coulissant, Ensemble de barres coulissantes, Drain)
     
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.