IDEVIT - Batiweb

Idéal Seramik Sih. Tes. Malz. San. ve Tic. Comme. A été fondée en 1993 et a commencé la production de sanitaires.

Roday l'entreprise prend sa place à la fois sur le marché local et à l'exportation avec sa qualité, la satisfaction du client et sa mentalité de service intégré.

La société exporte dans plus de 30 pays sur 4 continents et dispose également sur le marché local d'agents de vente dans 7 régions de Turquie.

De cette façon, l'entreprise a pris sa place dans le leadership du secteur sanitaire.

En 2008, la société a augmenté sa capacité et sa gamme de produits avec la technologie de coulée à haute pression.

ant sur le marché d'exportation que sur le marché local, il y avait une forte demande pour la marque Idevit, selon cela, l'entreprise a commencé à utiliser la haute pression dans sa technologie de production.

L'idée principale d'Ideal Seramik est la qualité et la confiance des produits.

Le savoir-faire de IDEVIT :