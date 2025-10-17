IDKO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IDKO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La sas IDKO est spécialisée dans les machines à coller les bandes à joint et les bandes techniques pour les plaques de plâtre.

IDKO est un fournisseur pour les particuliers et les professionnels mais aussi pour les revendeurs, distributeurs, les négoces, les magasins de bricolage et les sites de vente en ligne de matériels professionnels.

Tous ces équipements existent souvent depuis longtemps : banjo, bazouka, ou bazooka, boite de passe, boite de charge, boite de finition, boite de vis, encolleuse, boite encolleuse, boite à enduit, rouleur intérieur et extérieur, applicateur d’enduit, seringue, mudrunner, mudshot, tête d’angle, lisseur d’angle, spatule, lisseuse, platoir, échasses, ponçage …

Notre équipe est là pour vous aider : information, conseil, devis, achat/vente et formation

Notre large gamme de produits spécialisés d’outils pour le plaquiste, le jointeur et/ou le peintre est distribuée dans de nombreux point de vente en France et à l’étranger et sur internet.

La sas IDKO a été fondé par Mr Sylvain LIARD en janvier 2006. Ingénieur mécanique de formation, la curiosité et sa passion pour les outils l’ont toujours animé.

Sur un chantier en France, il se rend compte que les jointeurs travaillaient avec une spatule et un platoir. Il leur demande « mais vous n’avez pas de machines pour faire les joints ? ».

Par ses précédents voyages, Mr Liard avait eu connaissance des méthodes nord-américaines, toujours très bien outillées bien sûr !

Il fait venir quelques Applicateurs automatiques, appelé bazouka, et des boites de passe des USA, et commence ses premières démonstrations en France.

Premier salon Batimat en novembre 2005 pour se faire connaitre, l’aventure est lancée !

En janvier 2006, création de la sarl IDKO. Il parcourt alors la France pour démontrer les nouvelles techniques aux artisans. Les jointeurs comprennent vite l’intérêt de ses équipements, et rapidement certaines enseignes référencent les produits. Mr Liard, au fil des années, s’est entouré d’une équipe dynamique et passionnée.

En 2020, toujours en quête de nouveauté et d’amélioration des outils pour les jointeurs, la gamme des produits atteint les 1400 références.

IDKO distribue en France et à l’étranger. Nous sommes Le spécialiste et Le fournisseur des machines à joints toutes marques et des Bandes techniques.

Le savoir-faire de IDKO :