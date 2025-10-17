ConnexionS'abonner
Fermer
IDKO - Batiweb

IDKO

Impasse Grangeneuve
26800 PORTES LES VALENCE
France
Site web de la marque

La sas IDKO est spécialisée dans les machines à coller les bandes à joint et les bandes techniques pour les plaques de plâtre.

IDKO est un fournisseur pour les particuliers et les professionnels mais aussi pour les revendeurs, distributeurs, les négoces, les magasins de bricolage et les sites de vente en ligne de matériels professionnels. 

Tous ces équipements existent souvent depuis longtemps : banjo, bazouka, ou bazooka, boite de passe, boite de charge, boite de finition, boite de vis, encolleuse, boite encolleuse, boite à enduit, rouleur intérieur et extérieur, applicateur d’enduit, seringue, mudrunner, mudshot, tête d’angle, lisseur d’angle, spatule, lisseuse, platoir, échasses, ponçage …

Notre équipe est là pour vous aider : information, conseil, devis, achat/vente et formation

Notre large gamme de produits spécialisés d’outils pour le plaquiste, le jointeur et/ou le peintre est distribuée dans de nombreux point de vente en France et à l’étranger et sur internet.

La sas IDKO a été fondé par Mr Sylvain LIARD en janvier 2006. Ingénieur mécanique de formation, la curiosité et sa passion pour les outils l’ont toujours animé.

Sur un chantier en France, il se rend compte que les jointeurs travaillaient avec une spatule et un platoir. Il leur demande « mais vous n’avez pas de machines pour faire les joints ? ».

Par ses précédents voyages, Mr Liard avait eu connaissance des méthodes nord-américaines, toujours très bien outillées bien sûr !

Il fait venir quelques Applicateurs automatiques, appelé bazouka, et des boites de passe des USA, et commence ses premières démonstrations en France.

Premier salon Batimat en novembre 2005 pour se faire connaitre, l’aventure est lancée !

En janvier 2006, création de la sarl IDKO. Il parcourt alors la France pour démontrer les nouvelles techniques aux artisans. Les jointeurs comprennent vite l’intérêt de ses équipements, et rapidement certaines enseignes référencent les produits. Mr Liard, au fil des années, s’est entouré d’une équipe dynamique et passionnée.

En 2020, toujours en quête de nouveauté et d’amélioration des outils pour les jointeurs, la gamme des produits atteint les 1400 références.
IDKO distribue en France et à l’étranger. Nous sommes Le spécialiste et Le fournisseur des machines à joints toutes marques et des Bandes techniques.

Le savoir-faire de IDKO:

  • Bandes techniques
  • Collage des bandes
  • Charge et finition
  • Traitement des angles
  • Les kits
  • Divers
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.