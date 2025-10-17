ILPA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ILPA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis soixante-dix ans ILPA innove et s’adapte aux besoins du marché en proposant des solutions techniques et technologiques de pointe.

L’association de nos compétences internes et de celles de nos partenaires, pour s’adapter rapidement aux besoins du marché.

Notre structure est légère, dynamique et flexible. Nous souhaitons qu’elle le reste. Nous avons créé au fil des années un réseau de collaboration entre groupes industriels et instituts de recherche et de développement.

Nous croyons en la force des partenariats, qui assurent une stabilité sur le long terme, des instruments, mais aussi des ressources et un transfert de technologie entre différents secteurs. Nous comptons plusieurs brevets codétenus. Nous offrons des produits semi-finis et finis en exclusivité.

Nous pensons que c’est en signant des accords conjoints de développement avec les principaux acteurs du secteur que nous pourrons répondre efficacement aux nombreux besoins insatisfaits sur notre marché.



Nous croyons aux avantages du Transfert Technologique entre les différents secteurs du marché.

Nous souhaitons continuer le travail entamé, en élaborant des solutions toujours plus efficaces pour les panneaux composites dans le secteur du bâtiment.

Nous comptons sans doute parmi les entreprises ayant le plus contribué à l'innovation en matière de panneaux pour coffrages classiques.

Au début des années 1990, nous avons été les premiers à breveter un revêtement plastique en polyoléfine appliqué à un support en bois.

Cette idée, simple en apparence, s’est révélée bienfondé avec le temps, et a réussi à accroître les qualités du bois et à en limiter les défauts.

Une fois de plus, nous avons été encore les premiers à doter nos panneaux d'une protection des bordures, en utilisant la technique de l’injection à haute pression.

Le savoir-faire d’ILPA :