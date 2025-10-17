Pour obtenir une information de la part de la marque « IMI Hydronic Engineering », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Imi Hydronic Engineering est un fournisseur de pointe d'une gamme de produits et de services qui vous permettent de prendre le contrôle, d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts initiaux et courants avec des solutions innovantes et fiables.

Des marques de confiance et une excellente réputation :

Grâce à notre présence mondiale et à notre parcours phénoménal – nous avons fourni des solutions à plus de 100.000 projets dans le monde entier – vous pouvez être sûr d'avoir pris la bonne décision lorsque vous choisissez un produit IMI Hydronic Engineering.

Nous ne nous arrêtons jamais et nous nous efforçons constamment de développer des technologies innovantes qui sont simples à installer, faciles à entretenir et aident à réduire les coûts.

Des marques de confiance qui vous aident à prendre le contrôle :

IMI TA – est fournisseur leader de produits d'équilibrage, de régulation et de commande pour un contrôle optimal du climat intérieur.

IMI PNEUMATEX – propose une gamme inégalée pour le maintien de la pression, la séparation des impuretés et le dégazage . Des solutions multifonctionnelles, robustes et qui capables de prolonger la vie du système.

IMI HEIMEIER – est le premier fournisseur européen de solutions pour la régulation thermostatique, avec plus de 120 vannes faciles à installer et une gamme de têtes thermostatiques, de thermostats et de produits associés

Priorité aux clients et aux partage des connaissances :

Pour vous aider à créer et à maintenir des installations CVC rentables, fiables et efficaces, voilà la mission de IMI Hydronic Engineering. Grâce à notre longue expérience, nous avons accumulé une somme de connaissances que nous sommes heureux de partager avec tous nos clients:

Les installateurs et les entrepreneurs

Les grossistes

Les concepteurs et les consultants

Les propriétaires, les investisseurs et les gestionnaires de bâtiments

Nous sommes sûrs que nous pouvons vous aider à prendre le contrôle en toute situation.

N'hésitez pas à prendre contact avec nos experts pour savoir ce que IMI Hydronic Engineering peut faire pour vous.