IMPERTEK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IMPERTEK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 30 ans, nous étudions les problématiques des chantiers de construction afin de proposer des solutions utiles aux performances techniques supérieures, en réalisant des produits qui durent, avec des matières premières innovantes et des systèmes de production certifiés.

Depuis 1985, nous mettons la qualité au premier plan, avec des produits professionnels destinés à des clients exigeants et attentifs aux nouvelles technologies.

Les matières premières sont sélectionnées pour garantir une qualité durable sans altérer les caractéristiques techniques de chacun de nos produits, en laissant au client la liberté de choisir parmi une vaste gamme de solutions à hautes performances, fruit de trente ans de recherche et de collaboration effective avec nos clients ; car les meilleures solutions sont toujours les plus simples et ne peuvent venir que des ouvriers qui réalisent les travaux.

Tournés vers le futur, dans une perspective de plus grande durabilité environnementale et de respect des générations à venir, nous consacrons une grande part de notre recherche à l’étude de nouveaux matériaux, pour des produits réalisés avec des matières plastiques recyclées et de nouveau recyclables.

Car nous sommes convaincus qu’un avenir durable est l’héritage le plus précieux que nous puissions léguer à nos enfants : durabilité, attention à la nature et à tous ses aspects, à commencer par l’être humain. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons changer, améliorer notre planète et prendre soin de la nature.

Du projet initial selon le cahier des charges du client, à la sélection de la matière première la plus appropriée aux caractéristiques du produit, au développement du meilleur packaging pour la distribution systématique et rapide, IMPERTEK se propose comme unique partenaire pour une clientèle exigeante et attentive aux transformations d’un marché de plus en plus évolué.

Un personnel efficace et qualifié, une synergie fructueuse entre les différents services (conception, production et commercial) et la disponibilité en stock de 90 % des articles du catalogue sont des éléments essentiels qui garantissent la réalisation des principaux objectifs de la société : la fiabilité et la qualité des produits ainsi que la rapidité de traitement des commandes.

Le savoir-faire d’IMPERTEK :