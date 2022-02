Voici une histoire d’entrepreneuriat entièrement italienne que celle de Inda, Groupe Industriel du secteur d’aménagement de salle de bains, ayant un solide leadership sur les marchés internationaux, 70 ans d’expérience au service de sa propre clientèle, basée sur une profonde capacité à accueillir les exigences et les goûts d’un public hétérogène en perpétuel changement, et à anticiper les tendances de la décoration d’intérieur.

Trois divisions de produits, Meubles, Parois de douche et Accessoires, forment en réalité une unique pensée, idéale pour des solutions de décoration de salle de bains infinies. Créativité, originalité, élégance distinctive sont les éléments caractéristiques qui s’expriment dans le design de Inda à travers toutes ses formes, du classique au moderne, aux solutions les plus avant-gardistes.

Un projet global qui se décline dans toutes les situations architecturales grâce à une versatilité exceptionnelle et consacre ses propres ressources créatives et productives également à l'activité, parallèle et complémentaire, des grandes fournitures internationales.



Mission

Proposer des Solutions d’Ameublement pour la Salle de Bains répondant aux changements des styles de vie et des espaces grâce à l’offre de produits au DNA italien et avec un grand contenu de design.

Qualité

Toutes les unités Inda assurent la qualité parfaite du produit fini. Une méthode de travail qui combine l'attention et l'innovation technologique des lignes de production confirmées par la certification TÜV du système de qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001: 2008. La globalité des processus opératifs, de la commande à la livraison du produit, est constamment sous contrôle. TÜV Italie, garantit la conformité de Inda aux normes de qualité élevées imposées par la certification UNI EN ISO 9001. Les produits d'éclairage et électrique Inda sont conformes au label CE, passeport indispensable pour les frontières de l'Union européenne.

Le savoir-faire de INDA France :