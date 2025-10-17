INDUSTRILAS - Batiweb

INDUSTRILAS
49000 Écouflant
France
Industrilas développe, conçoit et fabrique des solutions d'accès pour toutes sortes d'applications industrielles.
Notre principale motivation est une curiosité sans fin pour nos clients - nous sommes passionnés par la recherche de solutions qui amélioreront les performances de leurs produits et, par conséquent, leur activité.
Comme chaque client a des besoins et des préférences spécifiques, il est important pour nous de savoir qui vous êtes. Nous vous accueillons ouvertement dans la famille Industrilas avec la promesse qu'ensemble, nous trouverons la meilleure solution possible aux défis auxquels vous êtes confrontés. Parfois, cela signifie un produit standard bien rodé et parfois l'innovation d'un produit que le monde n'a encore jamais vu.
En 40 ans, Industrilas est passée d'une start-up d'une personne à l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'accès. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 40 pays et disposons de sites de fabrication en Europe, en Asie et en Amérique centrale. Le siège social du groupe est situé à Nässjö, en Suède.
Le savoir-faire d’Industrilas :
- SYSTÈMES DE VERROUILLAGE : Loquets de compression, Systèmes de verrouillage encastrés, Systèmes de verrouillage pour portes isolées, Charnières à verrouillage, Loquets mécatroniques, Loquets quart de tour, Systèmes de verrouillage rotatifs, Systèmes de verrouillage à tige ronde, Loquets à claquement, Systèmes de verrouillage à poignée pivotante, Loquets à bascule, Industrilas Klima-flex™, Industrilas Vector™, Industrilas Vision™.
- POIGNÉES : Les actionneurs, Poignées "defeater", Entrées de serrures, Poignées affleurantes, Poignees de maintien, Poignées pour portes isolées, Boutons de porte, Poignées en L et en T, Poignée de levage, Poignées mécatroniques, Poignees pivotantes, Industrilas Klima-flex™, Industrilas Vector™, Industrilas Vision™.
- CHARNIÈRES : Charnières bout à bout, Charnières dissimulées, Charnières monopièces, Charnières d'angle, Charnières à friction, Charnières externes, Charnières à haute résistance, Charnières pour portes isolées, Charnières verrouillage, Charnières à verrouillage, Industrilas Klima-flex™.
- PROFILÉS : Profilés de finition, Profilés pour vitrage, Profilés d'étanchéité, Profilés auto-adhésifs, Outils pour profilés.
- ACCESSORIES : Cames, Connecteurs, Entretoises, Pochette, Accessoires cvc, Clés / cylindres / inserts, Accessoires quart de tour, Tiges et guides de tiges, Fenêtres de contrôle, Industrilas 3D-Intelliclamp™.
