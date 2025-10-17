INDUSTRILAS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « INDUSTRILAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Industrilas développe, conçoit et fabrique des solutions d'accès pour toutes sortes d'applications industrielles.

Notre principale motivation est une curiosité sans fin pour nos clients - nous sommes passionnés par la recherche de solutions qui amélioreront les performances de leurs produits et, par conséquent, leur activité.

Comme chaque client a des besoins et des préférences spécifiques, il est important pour nous de savoir qui vous êtes. Nous vous accueillons ouvertement dans la famille Industrilas avec la promesse qu'ensemble, nous trouverons la meilleure solution possible aux défis auxquels vous êtes confrontés. Parfois, cela signifie un produit standard bien rodé et parfois l'innovation d'un produit que le monde n'a encore jamais vu.

En 40 ans, Industrilas est passée d'une start-up d'une personne à l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'accès. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 40 pays et disposons de sites de fabrication en Europe, en Asie et en Amérique centrale. Le siège social du groupe est situé à Nässjö, en Suède.

Le savoir-faire d’Industrilas :