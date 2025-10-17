INTERPLAST GROUP - Batiweb

INTERPLAST GROUP
2800 Sandanski
Bulgarie
La société INTERPLAST GROUP a été créée en 1991 et est l'un des principaux fabricants de fenêtres et de portes en aluminium et en PVC.
Avançons ensemble vers un avenir meilleur. Systèmes de fenêtres et de portes disponibles dans une large gamme.
Réduisez vos coûts de chauffage et de refroidissement - économisez de l'énergie.
Le savoir-faire d’INTERPLAST GROUP :
- Systèmes Pliants En Aluminium
- Volets En Aluminium
- Portes D'entrée En Aluminium
- Systèmes De Façade En Aluminium
- Systèmes Levants Et Coulissants En Aluminium
- Systèmes Coulissants Minimaux En Aluminium
- Systèmes D'ouverture En Aluminium
- Systèmes Coulissants En Aluminium
- Moustiquaires
- Systèmes De Volets Roulants
- Systèmes De Levage Et De Glissement En PVC
- Systèmes D'ouverture En PVC
- Systèmes Coulissants En PVC
