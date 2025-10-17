ISIKLAR TUGLA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ISIKLAR TUGLA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ISIKLAR BUILDING MATERIALS, exerçant ses activités sous ISIKLAR HOLDING A.Ş., possède trois usines à Bartın, fabriquant de terre cuite pour les briques de clinker, les revêtements et les produits de façade, et commercialise ces produits sur les marchés internationaux et nationaux.

Dans le portefeuille de produits d'ISIKLAR BUILDING MATERIALS, certains des produits sont Facing Brick, Slip Brick (Brick Slab), Paving Brick, Cotto, Roof Tiles, Izoclinker (système de façade) , Panel System (système de façade) et Architon® Facade System, de plus en plus préféré sur les façades modernes au cours des dernières années.

Les adhésifs flexibles, les charges pour joints flexibles, les mortiers pour carrelage, les nettoyants pour surfaces de carrelage, les produits chimiques d'isolation de l'eau font également partie des gammes de produits complémentaires d'ISIKLAR BUILDING MATERIALS.

En tant qu'entreprise en République de Turquie, nous exportons fièrement nos produits de marque vers les marchés étrangers. Nous fournissons des services par l'intermédiaire de l'équipe du commerce extérieur aux marchés internationaux ; en plus du marché local avec six équipes régionales à Marmara, Egea, Méditerranée et Anatolie centrale, Mer Noire, Anatolie du Sud-Est et Anatolie orientale. Ces équipes facilitent l'approvisionnement et la bonne utilisation des produits et accompagnent les architectes, ingénieurs et entreprises de construction.

En tant que leader du marché en Turquie, notre société se concentre sur la qualité. Dans ce contexte, nous fabriquons des produits dont les critères sont conformes aux normes de l'Institut turc des normes et aux normes américaines, britanniques et européennes.

Nous développons des produits de différents types, couleurs et textures grâce à nos investissements dans la technologie et la R&D et diversifions nos gammes de solutions de produits.

Nous avons l'intention d'être votre partenaire commercial et de solution en développant des produits et services hautement qualifiés.

Le savoir-faire d’ISIKLAR :