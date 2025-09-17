TBC Innovations dévoile les résultats de sa dernière étude sur le marché des volets. En 2024, ce dernier enregistre une nouvelle chute de 10 % en volume, impacté par la crise de la construction neuve et le ralentissement dans la rénovation.

Comme chaque année, TBC Innovations publie les résultats de son étude concernant le marché des volets.

En 2023, on enregistrait une baisse de 10 % du nombre de volets installés, après deux années dans le vert en 2022 (+4 %) et 2021 (+9 %).

Encore -10 % pour le marché des volets

Pas d’amélioration en 2024, selon TBC Innovations, qui annonce une nouvelle chute de 10 % en volume. Le nombre de volets installés passe ainsi sous la barre des 5 millions d’unités, soit le niveau le plus bas depuis dix ans.

Ce résultat inquiétant s’explique par la crise de la construction neuve qui se poursuit depuis 2022, mais aussi par un ralentissement de la rénovation.

« Après avoir partiellement compensé la baisse du neuf, la rénovation de volets marque le pas, pénalisée par la frilosité des ménages face aux incertitudes politiques et économiques. Les arbitrages budgétaires conduisent de nombreux foyers à reporter ou réduire leurs projets, en particulier dans l’habitat individuel », commente ainsi l’institut d’études.

À noter qu’au premier trimestre 2025, les professionnels interrogés ne prévoyaient pas de reprise à court terme.

Actuellement, le contexte de rebondissements et d’incertitude politique actuel n’incite pas les ménages à engager des projets, qu’il s’agisse d’achat immobilier ou de rénovation.

Toutefois, une légère reprise dans l’immobilier ancien peut laisser espérer des projets de rénovation dans les mois à venir.

Mi-juin, la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) prévoyait en effet une hausse de 11 % des transactions en 2025, pour un total de 940 000 ventes.

Les volants roulants motorisés ont du succès

Cette année encore, les volets roulants s’imposent très nettement, représentant 74 % des volets installés, contre 21 % pour les volets battants et coulissants.

Par ailleurs, les volets motorisés représentent plus de 61 % des volets posés en France.

Côté domotique, 52 % des installateurs déclarent avoir intégré des systèmes de pilotage smart home en 2024 (contre 29 % en 2017). Cet intérêt croissant peut s’expliquer par la recherche d’économies d’énergie, de sécurité renforcée et d’automatisation des protections solaires.

80 % des professionnels valorisent d’ailleurs le rôle des volets pour améliorer le confort thermique, été comme hiver, auprès de leurs clients.

