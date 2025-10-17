ISOTEX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ISOTEX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ISOTEX® : Le Système de construction qui fait la différence !

Née en 1985 comme C&P Costruzioni, aujourd’hui ISOTEX est la principale réalité européenne dans la fabrication des blocs de coffrage et des planchers en bois ciment pour maisons eco.

La fiabilité de plus de 75 ans d’expérience – ISOTEX est née en fait en Allemagne en 1946 – avec plusieurs 400.000 de maisons construites en Europe, la certification complète et détaillée de nos matériaux pour habitation écologique, l’organisation professionnelle de notre staff et le dynamisme qui nous distinguent, ont permis à ISOTEX de devenir leader du secteur du bois béton et point de référence concret pour qui construit des bâtiments et des maisons avec des matériaux de construction naturels dans le respect de la construction écologique.

ISOTEX est pour une architecture durable qui respecte l’environnement et les nouvelles réglementations pour la construction (comme la réglementation RT 2020).

Aujourd’hui, l’entreprise dispose d’un effectif de 100 personnes, y compris les employés et les agents qui couvrent l’ensemble du territoire italien et des partenaires sur les différentes zones de la France. Nous exportons vers l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, la France, le Luxembourg, le Belgique, la Roumanie, etc.

Depuis toujours, notre entreprise investit en recherche, en développement, en certification, en marketing.

Avec les certifications de ISOTEX vous avez la garantie que nos produits répondent à tous les règlements applicables : sismique, thermique, acoustique, construction écologique, résistance au feu et beaucoup plus.

Le savoir-faire d’ISOTEX :