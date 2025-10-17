ITALPANNELLI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ITALPANNELLI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

ITALPANNELLI est une entreprise leader dans la production d'une large gamme de panneaux sandwich isolants en mousse de polyuréthane rigide et laine de roche pour les secteurs froid, industriel, commercial, résidentiel et de l'élevage.

Fortement orientée client, l'entreprise dispose également d'un Département Ingénierie et Bâtiment, capable de concevoir et de fabriquer des chambres froides et des structures préfabriquées en béton armé vibré, béton armé précontraint, menuiserie métallique et bois lamellé collé.

ITALPANNELLI est né en 1991 pour la production continue de panneaux sandwich isolants en mousse de polyuréthane rigide et laine de roche pour les secteurs froid, industriel, commercial et zootechnique, héritant de Tecniso toute l'expérience dans la réalisation de chambres froides et de structure préfabriquée.

ITALPANNELLI est composé de 3 usines de production : une dans les Abruzzes, en Italie, une en Espagne (Italpannelli Iberica) et la troisième en Allemagne (Italpannelli Deutschland).

ITALPANNELLI SRL dispose d'un département d'ingénierie et de construction composé d'un bureau technique interne et de ses propres équipes de montage.

Le Bureau Technique interne, très expérimenté, conçoit depuis plus de 40 ans des bâtiments industriels de plain-pied, des bardages en panneaux sandwich et des chambres froides.

Le savoir-faire d’ITALPANNELLI :