IZUBA énergies est une SCOP spécialisée dans la transition énergétique des bâtiments. Depuis 2001, elle accompagne les professionnels dans l’optimisation énergétique, la simulation thermique dynamique et l’analyse du cycle de vie des bâtiments. Grâce à son expertise et ses solutions logicielles innovantes, IZUBA énergies favorise une conception plus durable et performante des bâtiments.

IZUBA énergies réalise des études approfondies pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments :

Audit énergétique et bilan carbone

Simulation thermique dynamique (STD)

Analyse du cycle de vie (ACV)

Intégration des énergies renouvelables (solaire thermique, photovoltaïque, etc.)

Recherche et développement en efficacité énergétique et confort intérieur

Nous développons Pleiades, un logiciel de simulation énergétique et environnementale qui permet de :

Réaliser des calculs thermiques réglementaires (RE2020, RT2012, etc.)

Effectuer des études de confort thermique et qualité de l’air intérieur

Optimiser la consommation énergétique des bâtiments et réduire leur empreinte carbone

IZUBA énergies propose des formations pour les ingénieurs, architectes et bureaux d’études afin de :

Maîtriser Pleiades et les outils de simulation énergétique

Approfondir la conception bioclimatique et l’optimisation énergétique

Comprendre et appliquer la réglementation thermique et environnementale

Améliorez la performance énergétique de vos bâtiments avec IZUBA énergies, votre expert en études énergétiques, simulation thermique et formations spécialisées !