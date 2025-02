IZUBA énergies devient distributeur du logiciel TRNSYS

TRNSYS est un puissant outil de simulation des systèmes transitoires. C’est un logiciel de référence au niveau mondial pour la simulation thermique dynamique des bâtiments et des systèmes énergétiques. Il est développé par le SEL (Solar Energy Laboratory, Université du Wisconsin), TESS, Transsolar et le CSTB. Il s’adresse aux ingénieurs et chercheurs dans le domaine de l’efficacité énergétique du bâtiment et de ses systèmes, aux professionnels de la conception CVC et aux architectes qui ont une approche thermique du bâtiment.

Toujours engagé dans leur développement, le CSTB a décidé d'externaliser la vente de certains logiciels comme TRNSYS. C’est dans ce contexte de réorientation stratégique que la distribution de TRNSYS est transférée à la société IZUBA énergies, accréditée comme nouveau distributeur pour la France, à partir de début 2025.

La commercialisation, le support technique et les formations sont progressivement transférés à IZUBA énergies, tout en s’appuyant sur les équipes du CSTB, coproducteur du logiciel, fortement impliqué dans son développement.

TRNSYS trouve naturellement sa place dans l’activité d’éditeur de logiciel d’IZUBA énergies, aux côtés de PLEIADES, outil complet d’éco-conception des bâtiments reconnu depuis plus de 20 ans.

Des nouvelles connexions entre TRNSYS et l’environnement PLEIADES sont en cours de développement, elles permettront aux utilisateurs de bénéficier des complémentarités entre ces outils.

