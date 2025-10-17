JC MAT RIVIERA - Batiweb

ConnexionS'abonner
JC MAT RIVIERA

66 route de Grenoble RD 6202
06670 Colomars
France
Site web de la marque

JCMAT : Vente et location de coffrage et étaiement 

Le fondateur de JCMAT, Christophe JOLY, animé par une culture très forte basée sur la passion du bâtiment, sur la technicité et le service Client, transmet depuis 2003, son savoir, son goût de la performance et du challenge.

Entreprise de gros œuvre, de travaux publics, entrepreneur de maçonnerie, chaque chantier à ses spécificités. Il est nécessaire de comprendre, prendre en compte et répondre aux différents enjeux et risques qui vous sont liés lors de la gestion de vos projets.

Pour répondre à la santé et à la sécurité de vos employés, nous travaillons en partenariat avec des fournisseurs tournés vers l’innovation en matériels de sécurité et de prévention. Nous proposons ainsi du matériel pour réduire les accidents du travail, les TMS et pour lutter contre la pénibilité.

Nous sélectionnons nos produits et matériels afin de contribuer aux comportements responsables sur les chantiers en limitant les risques sur la santé des ouvriers par la mise en œuvre de matériels et de techniques respectueux de l’environnement.

Notre principal atout réside dans la qualité de nos produits avec du matériel performant. 
Avec + de 5 000 références, notre matériel de normes Européennes, répond aux exigences de sécurité et notre service maintenance vous assure une qualité de matériel pour une production optimale.

Le savoir-faire de JCMAT:

  • Coffrage vertical
  • Coffrage horizontal
  • Sécurité
  • Accessoires de coffrage
  • Equipements de chantier
