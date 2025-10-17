JEAN FOUR - EUROBRESS - Batiweb

ConnexionS'abonner
JEAN FOUR - EUROBRESS

75 L’allée BP19
01540 PERREX
France
Depuis 45 ans, JEAN FOUR vous accompagne dans tous vos projets grâce à ses solutions en coffrage modulaire, droit ou circulaire.

La Société JEAN FOUR a été créée en 1973 à Perrex (01540) par Monsieur Jean FOUR et son épouse Georgette. L’activité étant la vente de matériel de coffrage DEKO.

En 1988, la Société EUROBRESS est créée également à Perrex (01540) par Messieurs Gilles et Joël FOUR. L’activité étant la fabrication de matériel de coffrage et de sécurité. Puis repris en 2001 par Monsieur Joël FOUR et son épouse Chrystine.

Aujourd’hui, les sociétés JEAN FOUR et EUROBRESS ont fusionnées et forme un groupe de 35 spécialistes au service de vos besoins.

Le site de Perrex compte 4 500M² d’ateliers sur 3ha de terrain pour le stockage du matériel et le site d’Orbigny compte 1 000M² d’ateliers sur 1,2ha de terrain pour le stockage du matériel.

Parce que la satisfaction de nos clients est notre priorité, nous nous efforçons d’apporter le meilleur service possible à travers nos solutions d’accompagnement ou de nos innovations

Le savoir-faire de JEAN FOUR:

  • Modulaire
  • Poteau
  • Sécurité
  • Stockage
  • Autre
  • Banche Droite
  • Banche Préfabriquée
  • Circulaire
