JESONWOOD FOREST PRODUCTS (ZI) CO LTD - Batiweb

JESONWOOD est un important fabricant chinois spécialisé dans les parquets massifs et multicouches en bois d'ingénierie.

Nous sommes situés à Huzhou, à environ 2 heures à l'ouest de Shanghai, à 1 heure au nord de Hangzhou.

JESONWOOD opère avec succès sur le marché concurrentiel des revêtements de sol depuis 10 ans et entretient de bonnes relations commerciales avec de nombreux acheteurs professionnels du monde entier.

Notre usine a une capacité de 120 000 mètres carrés de revêtements de sol préfinis par mois. 60 % de nos produits sont vendus sur le marché nord-américain, 30 % sur le marché européen et 10 % sur d'autres marchés.

Nos principales essences sont le chêne blanc, le bouleau, l'acacia, l'érable, le noyer de Mandchourie et le teck doré, mais nous produisons également une gamme d'autres produits de revêtement de sol, y compris diverses gammes sous contrat avec des clients étrangers.

Un contrôle de qualité sévère de l'ensemble du processus, depuis l'achat des matières premières jusqu'à la finition du revêtement de sol, garantit la haute qualité des produits de JESONWOOD.

JESONWOOD possède plusieurs lignes de production de revêtements de sol avancées et des lignes de revêtement automatiques. L'équipement importé de haute qualité assure des produits précis.

Étant donné que toutes les machines sont très précises, chaque pièce de revêtement de sol JESONWOOD est précieuse et, en même temps, l'aspect naturel du bois est entièrement conservé.

Avec une passion pour les revêtements de sol JESONWOOD et une attitude consciencieuse envers les clients, nous livrons exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

Nous avons une vue d'ensemble et faisons de notre mieux pour contrôler toutes les sources de temps qui sont utilisées dans nos produits de revêtement de sol. C'est l'avantage de JESONWOOD de pouvoir démontrer la légalité à nos clients aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Nous savons que nos clients comptent sur nous pour les informations et les preuves dont ils ont besoin pour importer légalement nos produits.

Le savoir-faire de JESONWOOD :