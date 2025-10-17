JMT - Batiweb

JMT Diffusion fournit aux particuliers comme aux professionnels une gamme de revêtements muraux destinés à l’aménagement intérieur et extérieur. Ses produits sont surtout reconnus en raison de leur performance et leur qualité esthétique.





La société JMT Diffusion fournit une grande diversité de solutions novatrices, performantes et esthétiques. L’entreprise est surtout connue dans le milieu comme le distributeur exclusif de la marque Lamistone® sur le marché français. Son produit phare est une gamme de revêtements muraux fabriqués à partir de feuille de pierre reconstituée.

La société fournit une prestation complète incluant des conseils techniques et des devis pour adapter ses revêtements muraux à l’espace intérieur ou extérieur du client.





L’enseigne JMT Diffusion commercialise et pose des revêtements muraux Lamistone® sur tout le territoire français. Pratiques et esthétiques, ces plaques reproduisent parfaitement la dureté, la texture, l’éclat et la couleur de la pierre naturelle. Ils se posent directement sur tout type de support : peintures ; bois ; panneaux de particules ; béton ; plaques de plâtres…



Souples, légères et prêtes à l’emploi, les plaques fournies par JMT Diffusion sont adaptées à toutes les surfaces. En d’autres termes, le revêtement convient aux supports lisses, irréguliers ou courbes. Il s’avère flexible et peut être découpé au cutter. De ce fait, il est aussi adapté aux colonnes et aux voûtes. Le revêtement est également conçu pour une utilisation en extérieur et dans un environnement humide comme la salle de bains.