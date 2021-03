Kaeser Compresseurs France

KAESER KOMPRESSOREN, votre partenaire pour les solutions d'air comprimé.

KAESER KOMPRESSOREN fabrique des systèmes d'air comprimé depuis 1919. L'entreprise emploie aujourd'hui environ 7000 personnes à travers le monde. Nous entendons être le partenaire de nos clients, pour lesquels nous développons des solutions d'air comprimé sur mesure, fiables et efficaces sur le plan énergétique.

Sous la devise « Plus d'air comprimé avec encore moins d'énergie », nous sommes devenus l'un des leaders mondiaux de notre branche.

KAESER KOMPRESSOREN fournit des produits, des services et des systèmes complets pour alimenter les process de production et de travail en air comprimé.

Nos solutions associent des produits pour la production et le traitement de l'air comprimé à des services complets d'analyse et de conseil. Notre objectif est d'obtenir une disponibilité optimale et un excellent rendement global pour nos clients.

Ses produits sont fabriqués à Coburg (Bavière) et à Gera (Thuringe). Leur fiabilité, leur fonctionnement économique, leur efficacité énergétique et leur facilité d'entretien permettent à KAESER d'atteindre son objectif prioritaire : la satisfaction du client.

Les ingénieurs du service R&D, mais aussi les techniciens du SAV ou les ingénieurs commerciaux sont mobilisés sur cet objectif. Le SAV, par exemple, étudie l'approvisionnement en pièces de rechange en parallèle avec le développement du produit. Les ingénieurs commerciaux conseillent les clients sur le dimensionnement et l'équipement de leurs centrales. Ils élaborent la solution optimale en fonction du site et des conditions d'exploitation.

Pour KAESER, le dialogue avec le client reste important au-delà de l'installation de la centrale. Ce dialogue continu permet d'alimenter un processus permanent d'amélioration des produits et des services.

La fiabilité, le rendement et la qualité des produits KAESER qui en résultent ont permis à l'entreprise de conquérir de grands marchés à travers le monde et de créer de nombreux emplois en Allemagne et ailleurs. Aujourd'hui, nos filiales et nos distributeurs exclusifs vendent les compresseurs KAESER dans plus de 140 pays.

Le savoir-faire de KAESER KOMPRESSOREN :