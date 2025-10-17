KALEKIM CHEMICALS CO INC - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KALEKIM CHEMICALS CO INC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

KALEKIM est présent dans les produits chimiques de construction en Turquie et dans le monde entier.

Tout en poursuivant notre leadership national dans notre domaine d'activité d’applications céramiques, nous deviendront l'entreprise leader dans la région où se situe notre pays en nous développant dans tous nos domaines d'activité.

Dans nos domaines d'activité de la construction, nous sommes là pour créer les meilleures solutions innovantes de qualité, en comprenant les besoins des clients et en reflétant nos compétences professionnelles et technologiques avec une conscience de responsabilité d'entreprise à nos activités, ainsi qu’ajouter de la valeur à nos clients, à la société et à tous ceux qui travaillent avec nous.

Le Groupe KALEKIM, qui a été fondé en 1957 avec l'ouverture de Çanakkale SeramikFabrikaları (Usines de Céramique de Çanakkale) SA fondé par Dr. h.c. İbrahim Bodur, a connu un développement s'étendant aux secteurs de la chimie du bâtiment, de la logistique, de la défense et de l'aviation au cours de son parcours industriel qui a commencé avec la production de céramique.

Aujourd'hui, avec 20 entreprises, chacun leader dans son secteur et plus de 5 000 salariés, le Groupe KALEKIM investit dans diverses régions de la Turquie, particulièrement à Çanakkale et en Italie.

Le Groupe KALEKIM, qui est le quatrième producteur européen et le quinzième producteur mondial dans le groupe des produits de construction, figure parmi les cinq plus grands producteurs européens de produits chimiques de construction. Possédant une part de marché significative sur la scène nationale et internationale, ses produits de constructions retrouvent les consommateurs dans plus de 400 points de vente dans 100 pays.

Entré dans le secteur de la défense et de l'aérospatiale en 1987, le Groupe KALEKIM opère dans ce domaine avec 5 sociétés. Le Groupe KALEKIM, qui est le premier fournisseur des principales sociétés de défense et de l’aérospatiale au monde telles que Lockheed Martin, Boeing et Airbus, est également l'une des principales parties prenantes de nombreux projets de défense et de l’aérospatiale dans notre pays.

L’association Dr. Ibrahim Bodur Kaleseramik Education, Assistance Sociale et Santé, a créé en 1991 1991 pour mener des études dans les domaines de la culture, des arts, des sciences, et plus particulièrement l’éducation et la santé afin de rendre les contributions à la société permanentes conformément aux valeurs fondatrices du Groupe KALEKIM.

Tout en célébrant le 62ème anniversaire de sa création, le Groupe KALEKIM poursuit ses activités économiques et sociales avec son patrimoine industriel et son esprit d'entreprise et sa priorité d'être un groupe leader dans son domaine, d'être respectueux des personnes et de l'environnement et d'apporter une valeur durable à la société.

Le savoir-faire de KALEKIM :