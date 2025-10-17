Pour obtenir une information de la part de la marque « KARCHER GmbH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L‘entreprise Familiale Karcher GmbH Design Beschläge Depuis 1991seduit par ses poignées de portes et autres accessoires au design moderne.

Une fois la marque bien établie, de nouveaux bureaux furent construits la gamme de produits fut élargie et la société se lança à la conquête du marché européen. En 2015 un grand pas fût franchi avec l’implantation de la nouvelle filiale Karcher Design N.A : LLC à Seattle/USA, afin de renforcer les ventes sur le marché nord-américain.

Karcher Design a déjà fêté son 25eme anniversaire en 2016. Durant ces années nous nous somme positionnés comme marque de haute-gamme avec des produits au design moderne non seulement dans toute l’Europe et dans le monde entier.

Fin 2018, les rennes d e l’entreprises furent reprise par la deuxième génération Jan et Isabel Karcher.

Le savoir-faire Karcher Design :