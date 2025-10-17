KASSO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KASSO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

KASSO, une société de production et d’ingénierie qui a commencé ses activités dans le traitement des métaux en 1975, a incorporé la production de tôle déployée en 1986 et a établi le partenariat Teksan-Kasso.

KASSO ENGINEERING est une usine de traitement des métaux entièrement équipée qui peut offrir des solutions innovantes à ses clients et développer des produits livrés par projet avec ses machines brevetées de technologie de pointe dans son usine située dans la zone industrielle organisée du côté anatolien d’Istanbul aujourd’hui.

Regroupant toutes les questions de fabrication sous un même toit,KASSO ENGINEERING poursuit ses activités avec une gestion et une philosophie d’entreprise à guichet unique.

Les produits de la marque, qui a établi le concept de « coques métalliques en architecture » dans le secteur du bâtiment, ont acquis une place importante dans les projets architecturaux ainsi que les applications industrielles.

Grâce à l’expérience aux connaissances acquises au fil des ans, KASSO a été autorisé à ouvrir le 71ème centre de design de Turquie, ouvrant des nouvelles voies dans son secteur.

Le savoir-faire de KASSO :