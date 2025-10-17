KLIMA FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KLIMA FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Forte de ses 26 années d’expérience, la société KLIMA et ses employés sont à même de vous conseiller, de chiffrer et de fournir des matériels standards ou spéciaux répondant au mieux aux contraintes de vos chantiers pour tout ce qui concerne le traitement et le conditionnement de l’air.

KLIMA, société créée en 1993, propose à ses clients (professionnels du bâtiment) une large gamme de produits autour du traitement et du conditionnement de l'air : Climatisation, VMC, réseaux, terminaux, accessoires, etc.

Reconnue sur le secteur de marché, la société et ses équipes sont les spécialistes des grilles et diffuseurs (standards ou sur mesure). L'attention portée à la qualité de service et de conseil, la réactivité et la capacité d'adaptation font de KLIMA un acteur de confiance du monde de l'air.

Notre objectif est de vous simplifier la mise en œuvre tout en vous garantissant des prix attractifs grâce à du personnel qualifié, des partenariats forts avec nos fournisseurs, du matériel en stock.

Des équipes commerciales sont à votre disposition dans nos 3 agences et vous accueilleront pour vous accompagner tout au long de vos projets.

Le savoir-faire de KLIMA :