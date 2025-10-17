KLIMA RODACLIM - Batiweb

ConnexionS'abonner
KLIMA RODACLIM

Z.I DE SAINT-MITRE - 255 AVENUE DE LA ROCHE FOURCADE
13400 AUBAGNE
France
Site web de la marque

Depuis 1992 date de création, KLIMA-RODACLIM opère dans le domaine de la fourniture et de la fabrication d’équipements aérauliques.

Notre offre de produits de ventilation et traitement de l’air, répond aux exigences en vigueur, en relation avec les réglementations thermiques acoustiques et incendies.
Notre périmètre d’expertise étant l’ensemble des secteurs d’activités liés au C.V.C.

Proximité, esprit d’équipe, connaissance, sont les valeurs que nous développons pour vous accompagner tout au long de vos projets.

Société au rayonnement national avec 2 implantations propres et un réseau de distributeurs assurant une couverture du territoire.

Une structure composée d’une entité commerciale, marketing, administration des ventes et service livraisons.

60 collaborateurs à votre écoute au quotidien. Trois pôles logistiques couverts d’une surface de 2500m² situés sur Aubagne (Dept.13), 1000m² sur Sens(Dept.89) et 700m² sur Toulouse (Dept.31), avec 3500 références disponibles sur stock

Un site de production de 6000m² dédié à la fabrication des produits de diffusion de l’air, des Centrales de traitement de l’air et des clapets coupe-feu.

Le savoir-faire de KLIMA-RODACLIM

  • Diffusion & reprise de l'air
  • Conduits rigides & accessoires
  • Caissons VMC logements
  • Caissons VMC tertiaires
  • Climatisation centralisée & accessoires
  • Supportage
  • Entrées d'air & bouches de ventilation
  • Flexibles & conduits plastiques
  • Régulation de débit
  • Protection incendie & désenfumage
  • Fabrication gaines & grilles
  • Batterie terminale
  • Acoustique
  • Filtration & dépoussiérage
  • Flexibles industriels
  • Ventilation industrielle
  • Isolation thermique
  • Cuisines professionnelles
  • Aspiration centralisée
