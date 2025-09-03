Pour obtenir une information de la part de la marque « Kobalt assurances », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

KOBALT, nouvelle marque du groupe Prowess Assurances, s’appuie sur toute l’expertise de sa maison-mère pour offrir aux courtiers de proximité un accompagnement renforcé et durable.

Au cœur de cet écosystème, l’espace courtier constitue la véritable pierre angulaire. Intuitif, complet et parfaitement conforme, il simplifie le quotidien des professionnels tout en garantissant une excellence opérationnelle. Cette plateforme digitale centralise l’ensemble des ressources indispensables aux courtiers, facilite les démarches de souscription et assure le respect des exigences légales et réglementaires.

Avec KOBALT, l’efficacité prend une nouvelle dimension : obtenez un devis en deux minutes et une attestation en moins d’une heure. Des délais raccourcis qui libèrent du temps pour l’essentiel : le conseil et la relation de proximité avec les clients.

Enfin, l’offre KOBALT permet aux courtiers de proposer une couverture globale, adaptée à toutes les activités d’une entreprise. Elle conjugue innovation technologique et proximité humaine, pour offrir un service à la fois moderne, fiable et profondément tourné vers les besoins du terrain.