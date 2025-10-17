Pour obtenir une information de la part de la marque « KOPAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

En Belgique, Kopal est le leader sur le marché des clôtures métalliques. En plus de la clôture de jardin, nous produisons une gamme très large de portes pivotantes et coulissantes. Chaque modèle est disponible en différentes versions avec des options multiples (manuelle, automatisée, tôlage…).

Outre les portes à barreaudage classique, Kopal offre également des portes pivotantes et coulissantes modernes, qui s’adaptent parfaitement à l’environnement. Avec la gamme des produits de Kopal, il vous est possible de protéger votre terrain ou propriété de manière efficace et esthétique.

Un de nos engagements : Intégrer la clôture dans son environnement sans le dégrader visuellement! Vous pouvez acquérir les produits de Kopal via l'installateur de votre choix.

Le savoir-faire Kopal :

Clôtures : Kopal peut offrir une large gamme de clôtures (Tressage plastifié, Tapis acier, Barreaudage et barreaudage ornemental.

Portes pivotantes : Les portes pivotantes de Kopal sont disponibles en différentes tailles, de petits portails de jardin aux grande portes industrielles. Kopal a la bonne solution pour chaque application.

Portes coulissantes : les portes coulissantes de Kopal sont fabriquées en acier zingué, en aluminium ou une combinaison des deux. Lors de la conception de chaque porte coulissante, beaucoup d'attention a été attribuée à l'esthétique.

Produits spéciaux : Outre clôtures, portes pivotantes et porte coulissantes, Kopal offre également des produits pour les applications plus 'spéciales' ou des variantes des produits standards. Dans cette gamme vous trouverez en plus de ces produits spéciaux également des accessoires pour portes et clôtures.