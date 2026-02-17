KOPRO
88500 Mirecourt
France
KOPRO est une plateforme française spécialisée dans l’accompagnement administratif et technique des projets de rénovation énergétique, avec une expertise reconnue dans le montage et la sécurisation des dossiers MaPrimeRénov’ et Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
Dans un contexte où les aides financières représentent un levier majeur pour déclencher les travaux, KOPRO propose une solution structurée permettant aux particuliers, copropriétés et professionnels du bâtiment de bénéficier d’un parcours simplifié, conforme et optimisé.
Une expertise dédiée aux dossiers MaPrimeRénov’ et CEE
KOPRO intervient comme un partenaire de confiance pour faciliter l’accès aux dispositifs publics et privés de financement des travaux, notamment pour :
- les rénovations globales
- l’isolation thermique (combles, murs, planchers)
- les systèmes de chauffage performants (pompes à chaleur, chaudières biomasse)
- la ventilation et les équipements énergétiques
- les projets en maison individuelle comme en copropriété
La plateforme permet de réduire la complexité des démarches, tout en sécurisant les demandes face aux exigences réglementaires croissantes.
Un accompagnement complet, du diagnostic au versement des aides
KOPRO propose une prise en charge globale du dossier, incluant :
- l’analyse d’éligibilité du projet
- la constitution des pièces administratives
- le dépôt et le suivi des demandes MaPrimeRénov’
- l’intégration des primes CEE
- l’accompagnement jusqu’à la validation finale
Cette approche permet aux porteurs de projet de gagner du temps, d’éviter les erreurs et de maximiser les montants mobilisables.