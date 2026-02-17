Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
KOPRO - Batiweb

KOPRO

7 rue du Haut de Chaumont
88500 Mirecourt
France
Site web de la marque

KOPRO est une plateforme française spécialisée dans l’accompagnement administratif et technique des projets de rénovation énergétique, avec une expertise reconnue dans le montage et la sécurisation des dossiers MaPrimeRénov’ et Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

Dans un contexte où les aides financières représentent un levier majeur pour déclencher les travaux, KOPRO propose une solution structurée permettant aux particuliers, copropriétés et professionnels du bâtiment de bénéficier d’un parcours simplifié, conforme et optimisé.

Une expertise dédiée aux dossiers MaPrimeRénov’ et CEE

KOPRO intervient comme un partenaire de confiance pour faciliter l’accès aux dispositifs publics et privés de financement des travaux, notamment pour :

  • les rénovations globales
  • l’isolation thermique (combles, murs, planchers)
  • les systèmes de chauffage performants (pompes à chaleur, chaudières biomasse)
  • la ventilation et les équipements énergétiques
  • les projets en maison individuelle comme en copropriété

La plateforme permet de réduire la complexité des démarches, tout en sécurisant les demandes face aux exigences réglementaires croissantes.

Un accompagnement complet, du diagnostic au versement des aides

KOPRO propose une prise en charge globale du dossier, incluant :

  • l’analyse d’éligibilité du projet
  • la constitution des pièces administratives
  • le dépôt et le suivi des demandes MaPrimeRénov’
  • l’intégration des primes CEE
  • l’accompagnement jusqu’à la validation finale

Cette approche permet aux porteurs de projet de gagner du temps, d’éviter les erreurs et de maximiser les montants mobilisables.

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.