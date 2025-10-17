KOSEDAG - Batiweb

ConnexionS'abonner
KOSEDAG

Tepeören Mh., İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad
34959 Tuzla/İstanbul,
Turquie
Pour concevoir dès aujourd’hui des solutions pour le monde futur KOSEDAG

KOSEDAG qui a commencé à ses activités de production en Turquie en 1978 sous le nom tel örme ve çit, porte la fierté méritée d’être le fondateur et pionnier du secteur de notre pays.

Depuis sa fondation, KOSEDAG qui démontre un développement durable, définit les tendances du secteur avec les technologies leaders intégrés dans son parcours de production et sa vaste gamme de produits, solutions innovatrices, modèle de travail dynamique…

Comme conséquence naturelle de cette vision, il offre au marché mondial de nombreux brevets et conception industrielle développés pour créer de nouvelles valeurs et les porter au futur.

Avec ses technologies de machine les plus développées du monde qu’il a ajouté à ses usines, il développe des solutions particulières selon les besoins de sécurité de chaque projet.

KOSEDAG qui avance parallèlement au monde pour répondre aux exigences du besoin de sécurité en hausse, fabrique des produits écologiques et utilitaires en se tenant à ses valeurs indispensables.

Il travaille avec grand soin en attachant de l’importance à la satisfaction clientèle en tout point allant de la qualité des matières premières au processus de production, de l’étape de montage des projets au processus d’assistance technique et de réparation. 

KOSEDAG porte la fierté fondée d’être une compagnie Turquie qui représente notre pays sur le marché international avec ses projets de haute sécurité conçus dans le monde entier.

Avec sa qualité de production en hausse constante, il continue à prendre sa place dans les projets d’importance stratégique dans de nombreuses plateformes comme les projets de haute sécurité, les frontières, les projets de transport, les locaux industriels, les projets de logement, les centres commerciaux, les terrains de sport.

Le savoir-faire de KOSEDAG:

  • Panneaux
  • Poteaux
  • Fils en Rasoir
  • Portails
  • Fils soudés
  • Fil Métallique de Clôture
  • Terrains de Sport
  • Barrière de Sécurité pour Chantier
  • Fer Forgé et Balustrades
  • Clôture en Gazon
  • Treillis Métallique
  • Gabion
  • Barrière Acoustique
  • Accessoires de Barrière
  • Barrières Provisoires
  • Barrière ASTM
  • Electronic Perimeter Security Systems
