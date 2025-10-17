KWASNY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KWASNY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

De l'idée révolutionnaire à l'un des principaux fabricants de peintures en aérosols en Europe.

C'est l'entreprise KWASNY qui se trouve derrière les marques à succès dans le domaine de la « peinture en aérosol ». Ce n'est pas un hasard, en effet nous avons été des pionniers sur le marché européen des peintures en aérosols.

Et nous le sommes toujours. Nous confirmons chaque jour ce statut dès qu'il s'agit de créer des produits et des solutions innovants pour les domaines de l'automobile, de l'industrie, de la décoration et du bricolage pour nos clients internationaux. Bienvenue dans le monde des peintures en aérosols, bienvenue chez KWASNY.

Peter Kwasny GmbH est considéré comme le leader des systèmes de laques en aérosol et de peintures en bombes professionnels en matière de qualité et de technologie et produit des bombes aérosol de laque, des stylos de retouche et des produits de traitement préalable pour les exigences et les marchés les plus variés.

L'envoi dans le monde entier de ces produits fabriqués exclusivement à Gundelsheim est effectué par le centre logistique de Sinsheim.

Nos clients sont présents dans les domaines de l’automobile, le commerce spécialisé, l'industrie, l'artisanat et les magasins de bricolage partout dans le monde. Ils sont livrés dans le monde entier par notre groupe, nos importateurs et nos partenaires.

Notre groupe encadre les clients avec ses propres organisations de collaborateurs en service extérieur et de techniciens pour les démonstrations et les formations.

Nos capacités de production se sont élevées l'an dernier à 37 millions d’aérosols et 4 millions de stylos retouche environ.

KWASNY est certifié conforme aux normes de qualité ISO 9001 et Système de management environnemental 14001. Les ouvriers, les artisans, les bricoleurs créatifs et les pros de la peinture apprécient la qualité élevée de nos produits.

Avec quelques 440 collaborateurs dans le monde entier, le Groupe Peter Kwasny est sur le chemin du leadership en matière de qualité et de technologie dans le domaine des systèmes de peintures professionnels en aérosols.

Une excellente gestion de nos process et de notre savoir-faire, allant de la Recherche & Développement aux solutions logistiques perfectionnées en passant par la production avec un niveau de fabrication exceptionnel, nous permet de satisfaire aux exigences élevées de nos clients et partenaires commerciaux. L'ensemble de la chaîne de production, dont la fabrication des composants tels que la peinture et les pièces en matière plastique, étant maîtrisé par notre société, nos normes de sécurité strictes et certifiées sont respectées à toutes les étapes.

Ceci étant renforcé par de nombreuses années de collaboration avec les principaux fabricants mondiaux de laques et de peintures. En outre, travailler en réseau global nous permet de réagir avec flexibilité aux exigences de nos clients.

Le savoir-faire de KWASNY :