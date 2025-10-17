ConnexionS'abonner
La mutuelle SMBTP

171 avenue Ledru-Rollin
75544 Paris cedex 11
France
Mutuelle de référence depuis 1927, la SMBTP, est le spécialiste de la complémentaire santé pour tous les professionnels du secteur. Proche de ses adhérents, elle est à leur écoute au quotidien pour offrir, au-delà de garanties, un panel de services (réseaux d’agences et de conseillers, tiers payant, plate-forme médico-sociale, centres de soins mutualistes…) et un accompagnement personnalisé face à un système de santé devenu complexe. Forte de son réseau de proximité, la SMBTP agit aussi pour la santé de demain en développant des actions de prévention misant à aider chacun à mieux gérer son capital santé.

