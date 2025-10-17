La mutuelle SMBTP

Mutuelle de référence depuis 1927, la SMBTP, est le spécialiste de la complémentaire santé pour tous les professionnels du secteur. Proche de ses adhérents, elle est à leur écoute au quotidien pour offrir, au-delà de garanties, un panel de services (réseaux d’agences et de conseillers, tiers payant, plate-forme médico-sociale, centres de soins mutualistes…) et un accompagnement personnalisé face à un système de santé devenu complexe. Forte de son réseau de proximité, la SMBTP agit aussi pour la santé de demain en développant des actions de prévention misant à aider chacun à mieux gérer son capital santé.