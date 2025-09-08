En cette période de rentrée scolaire, le gouvernement annonce vouloir inciter à la transformation de bureaux vacants en logements, notamment pour créer 45 000 nouveaux logements étudiants d’ici 3 ans.

En visite dans un bâtiment de bureaux transformé en résidence pour étudiants et jeunes actifs dans le 19ème arrondissement de Paris, la ministre du Logement Valérie Létard a estimé que les 9 millions de m2 de bureaux vacants recensés en France devraient « servir prioritairement à produire du logement étudiant ».

Alors que 3 millions d’étudiants peineraient à se loger, le gouvernement se fixe en effet l’objectif de créer 45 000 nouveaux logements étudiants en trois ans.

« La précarité étudiante est le premier facteur d'échec dans les études et cette précarité est avant tout liée à la question du logement », a rappelé le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, citant l’exemple de 1 500 candidatures reçues pour une annonce de logement étudiant.

Selon Valérie Létard, ministre du Logement, les 5 millions de m2 de bureaux vacants localisés en Île-de-France devraient permettre de créer environ 20 000 logements « assez rapidement ».

2 rapports formulant 31 propositions

En parallèle de cette visite, deux rapports formulant 31 propositions pour faciliter la reconversion de bureaux en logements et lever les freins techniques et réglementaires, ont été remis à la ministre du Logement.

« Ces rapports nous proposent de transformer un modèle économique mais aussi de regarder comment demain faire en sorte que ces bureaux vacants puissent servir prioritairement à produire du logement pour nos étudiants », a expliqué Valérie Létard.

Parmi les 31 propositions, de nombreuses sont de nature fiscale, visant à rendre les transformations de bureaux en logements plus incitatives.

Actuellement, les entreprises de placement immobilier ont souvent davantage intérêt à conserver des bureaux vides, plutôt qu’à les revendre à des prix moins élevés que leur valeur estimée.

De la même façon, la démolition-reconstruction est la plupart du temps plus rentable que la transformation, alors que cette dernière est bien plus vertueuse d’un point de vue environnemental.

Les auteurs conseillent également de s’affranchir d’une réglementation technique calquée sur la construction neuve, pour travailler dans une logique de « reconditionnement » des bâtiments.

Pour rappel, en juin dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à faciliter la transformation de bâtiments tertiaires en logements.

Par Claire Lemonnier