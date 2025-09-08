Asturienne, enseigne spécialisée dans la couverture au sein de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, change de gouvernance. François Salomé prend la direction générale de l’enseigne en remplacement de Benoît Melonio.

Un changement de gouvernance a été opéré au sein de l'entreprise Asturienne, enseigne spécialisée dans la couverture et appartenant à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.

François Salomé prend ainsi la direction générale de la marque à compter du 8 septembre 2025, en remplacement de Benoît Melonio.

Un parcours riche dans la distribution et le bâtiment

Âgé de 51 ans et diplômé en finance, François Salomé débute sa carrière en 1996 chez Pinault Bois & Matériaux. Il affine ensuite son expérience dans des fonctions d’exploitation, d’abord à la Fnac puis chez Castorama, avant de rejoindre le groupe Saint-Gobain en 2008.

Chez Lapeyre, il occupe successivement les postes de directeur de magasin, directeur de marché puis directeur marketing. En 2015, il rejoint Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) comme directeur des achats, des marques de distributeur et du sourcing, puis prend la direction marketing de DSC (Division Sanitaire Chauffage) en 2019.

Désormais Directeur général d’Asturienne, François Salomé intègre également le comité exécutif de SGDB France.

Un relais stratégique pour Asturienne

Il succède à Benoît Melonio, nommé directeur de la performance commerciale au sein de Saint-Gobain. « Je souhaite à François le plein succès dans ses nouvelles fonctions et suis convaincu qu’il saura poursuivre avec talent le développement de cette belle enseigne qu’est Asturienne », a déclaré Olivier Mercadal, président de SGDB France.

Créée il y a plus de 170 ans et intégrée à SGDB France depuis 1999, Asturienne est spécialisé dans la couverture en France. L’enseigne s’appuie sur un réseau de 63 points de vente et plus de 550 collaborateurs.

Par Jérémy Leduc