Inventeur de la citerne souple, Labaronne-Citaf fabrique depuis 60 ans des solutions souples pour le stockage, le traitement et le transport de nombreux liquides jusqu’à 2 000 m3.



En collaboration avec plusieurs industriels, nos équipes conçoivent des produits sur-mesure à partir de tissus techniques adaptés aux différents types de stockage, qu’ils soient temporaires ou définitifs.



Plus de 3 000 citernes souples sont ainsi fabriquées chaque année en France, à Pont-Evêque (38), pour être ensuite installées dans le monde entier, au service de la Protection Civile, des Armées, des Organisations Humanitaires Internationales, des Collectivités, de l’Agriculture, l’Industrie, le BTP et l’Environnement.



Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, nos produits sont contrôlés, testés et garantissent la protection des ressources, des hommes et de l’environnement. Notre fabrication respecte quant à elle les exigences des certifications QB (anciennement CSTBat) et ISO.

Le savoir-faire de LABARONNE CITAF :