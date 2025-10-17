ConnexionS'abonner
Fermer
LES ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIELS AMI - Batiweb

LES ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIELS AMI

Route de l’aéroport Km 4 – Z.I. Oued Chaâbouni – BP. 1125
3000 SFAX
Tunisie
Site web de la marque

AMI : L’industriel spécialiste de la paumelle.

AMI est une société industrielle spécialisée dans la fabrication des paumelles de menuiserie et d’autres articles de quincaillerie.

Nous disposons d’une large gamme de paumelles en Laiton, Acier, INOX avec plusieurs finitions.

La Société Les Ateliers Mécaniques Industriels AMI  S.A. a été fondée en 1978. Elle est spécialisée dans la production de paumelles en acier de différentes dimensions et a, depuis, développé une nouvelle gamme d’articles de quincaillerie notamment en sanitaires (colliers de serrage), accessoires de meubles (vis de rappel, ferrure de lit, loqueteaux à bille…) et outils de jardinage (pelles et râteaux).

Grâce à la qualité et à la notoriété de ses produits, la société occupe bonne une position en terme de rapport qualité-prix. Les produits d’AMI sont de nos jours présents en France, Libye, Maroc, Algérie, Togo, Bénin et d’autres pays africains.

Nous appliquons les normes les plus élevées de qualité et les dernières technologies, en conséquence les produits offerts par notre société sont en ligne avec les normes européennes exigées dans le domaine de la construction…

Politique commerciale basée essentiellement sur la fidélisation des clients existants et un élargissement ciblé sur les différents marchés de l’entreprise avec pour ambition d’assurer une satisfaction continue de nos clients.

Le savoir-faire d’AMI :

  • Paumelle Universelle
  • Paumelles De Paris
  • Paumelles À Souder
  • Paumelles, Charnières & Verroux Profilés
  • Paumelles Inox
  • Paumelles Spéciales
  • Articles Divers
  • Articles De Jardinage
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.