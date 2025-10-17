LES ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIELS AMI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « LES ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIELS AMI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AMI : L’industriel spécialiste de la paumelle.

AMI est une société industrielle spécialisée dans la fabrication des paumelles de menuiserie et d’autres articles de quincaillerie.

Nous disposons d’une large gamme de paumelles en Laiton, Acier, INOX avec plusieurs finitions.

La Société Les Ateliers Mécaniques Industriels AMI S.A. a été fondée en 1978. Elle est spécialisée dans la production de paumelles en acier de différentes dimensions et a, depuis, développé une nouvelle gamme d’articles de quincaillerie notamment en sanitaires (colliers de serrage), accessoires de meubles (vis de rappel, ferrure de lit, loqueteaux à bille…) et outils de jardinage (pelles et râteaux).

Grâce à la qualité et à la notoriété de ses produits, la société occupe bonne une position en terme de rapport qualité-prix. Les produits d’AMI sont de nos jours présents en France, Libye, Maroc, Algérie, Togo, Bénin et d’autres pays africains.

Nous appliquons les normes les plus élevées de qualité et les dernières technologies, en conséquence les produits offerts par notre société sont en ligne avec les normes européennes exigées dans le domaine de la construction…

Politique commerciale basée essentiellement sur la fidélisation des clients existants et un élargissement ciblé sur les différents marchés de l’entreprise avec pour ambition d’assurer une satisfaction continue de nos clients.

