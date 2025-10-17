LEVI SISTEMAS INDUSTRIAIS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « LEVI SISTEMAS INDUSTRIAIS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

LEVI SISTEMAS INDUSTRIAIS, a été fondée en 1996, avec l’objectif principal la fabrication d’accessoires pour cadres en aluminium.

En 2009, elle visait la distinction de qualité, qui a été prouvée par la plus grande organisation mondiale dans le domaine de la certification : SGS, Société Générale de Surveillance SA, et est actuellement une entreprise certifiée conforme à la norme NP EN ISO 9001:2008.

Cette organisation est engagée dans l’amélioration continue et la satisfaction de ses clients, employés et fournisseurs.

Être une entreprise de référence dans la fabrication et la vente de verrou, paumelles et autres équipements, avec une qualité reconnue sur le marché, grâce à l’engagement que nous assumons auprès de nos clients, employés et fournisseurs.

Le savoir-faire de LEVI SISTEMAS INDUSTRIAIS :