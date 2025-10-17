Pour obtenir une information de la part de la marque « LIGNE ET LUMIERE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Que vous soyez professionnel ou particulier, LIGNE ET LUMIERE, votre spécialiste Menuiserie vous propose le plus large choix de menuiseries et d’aménagements pour vos projets de construction ou de rénovation.

Choisissez parmi les plus grandes marques de menuiseries intérieures et extérieures : portes, fenêtres, volets, portails. Découvrez également une gamme complète d’aménagements de placard, escaliers, rambardes, parquets et sols stratifiés de la meilleure qualité.

Les menuiseries et aménagements LIGNE ET LUMIERE sont la garantie d’une qualité optimale et d’un accompagnement tout au long de vos projets par nos équipes professionnelles.

Des solutions performantes au service de votre sérénité :

Devis gratuit

Showroom en point de vente

Prêt d’échantillons

Artisans qualifiés

Fiches de prise de côte

Solutions financement souples et adaptés

Camion dédiés à la menuiserie

10 ans de garantie gratuite sur la pose

Le savoir-faire de LIGNE ET LUMIERE :