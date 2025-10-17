ConnexionS'abonner
LIGNE ET LUMIERE

6 Rue de la Corvée /Route de Paris
55100 VERDUN
France
Site web de la marque

Que vous soyez professionnel ou particulier, LIGNE ET LUMIERE, votre spécialiste Menuiserie vous propose le plus large choix de menuiseries et d’aménagements pour vos projets de construction ou de rénovation.

Choisissez parmi les plus grandes marques de menuiseries intérieures et extérieures : portes, fenêtres, volets, portails. Découvrez également une gamme complète d’aménagements de placard, escaliers, rambardes, parquets et sols stratifiés de la meilleure qualité.

Les menuiseries et aménagements LIGNE ET LUMIERE sont la garantie d’une qualité optimale et d’un accompagnement tout au long de vos projets par nos équipes professionnelles.

Des solutions performantes au service de votre sérénité :

  • Devis gratuit
  • Showroom en point de vente 
  • Prêt d’échantillons 
  • Artisans qualifiés 
  • Fiches de prise de côte 
  • Solutions financement souples et adaptés
  • Camion dédiés à la menuiserie 
  • 10 ans de garantie gratuite sur la pose

Le savoir-faire de LIGNE ET LUMIERE:

  • Portes d’entrées
  • Fenêtres
  • Volets
  • Portails et pergolas
  • Portes de garage
  • Portes d’intérieur
  • Portes à galandage
  • Façades et aménagements de placards
  • Escaliers
  • Parquets et revêtements de sol et mur
     
