ConnexionS'abonner
Fermer
LOGICIEL EXTRABAT - Batiweb

LOGICIEL EXTRABAT

116 Rue de Saintes
16000 Angoulême
France
Site web de la marque

EXTRABAT : L’éditeur français de logiciel de gestion

Notre équipe, répartie sur les agences de Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Angers se compose de 23 collaborateurs qui œuvrent au quotidien auprès du fondateur, Anthony Body, dans la même optique depuis 2007 : offrir un outil de gestion performant rassemblant en un point unique, l’ensemble des fonctionnalités de gestion des clients, gestion commerciale, comptable et organisation quotidienne des métiers des TPE et PME. Un réseau de partenaires revendeurs couvre l’ensemble de notre territoire pour assurer la proximité avec les entreprises et se développe désormais à l’international (Espagne et Allemagne).

Il y a 15 ans environ, Anthony Body fait le constat suivant : pour organiser l’ensemble de son activité de constructeur de piscines, il doit puiser des informations dans de multiples documents papiers ou numériques : agendas d’un côté, fiches clients pour les mailings de l’autre, données financières et comptables, gestion des stocks, commandes fournisseurs, etc…
Cet éparpillement génère une perte de temps, une perte d’argent, l’épuisement des collaborateurs et l’insatisfaction des clients.

En explorant le marché des logiciels de gestion professionnels, il constate avec déception que les solutions proposées sont tout aussi compartimentées avec un logiciel pour chaque tâche : CRM, e-mailing, analyse financière, plannings, etc… L’idée de créer son propre outil fait son chemin.

L’idée de travailler sur un cahier des charges qui part des besoins des piscinistes s’impose, sans oublier les besoins de leurs propres clients. C’est précisément la gestion de la relation client qui constitue le cœur du projet EXTRABAT.

La création d’EXTRABAT t est alors en marche. Anthony Body se sert de son expérience d’utilisateur pour parachever la conception, puis travaille avec des développeurs et informaticiens pour la partie technique. Les retours positifs de testeurs permettent de peaufiner un logiciel qui met les utilisateurs « en mode confort »…

Le savoir-faire d' EXTRABAT :

  • Extrabat PISCINE
  • Extrabat PAYSAGE
  • Extrabat CHAUFFAGE
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.