LOGICIEL EXTRABAT - Batiweb

EXTRABAT : L’éditeur français de logiciel de gestion

Notre équipe, répartie sur les agences de Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Angers se compose de 23 collaborateurs qui œuvrent au quotidien auprès du fondateur, Anthony Body, dans la même optique depuis 2007 : offrir un outil de gestion performant rassemblant en un point unique, l’ensemble des fonctionnalités de gestion des clients, gestion commerciale, comptable et organisation quotidienne des métiers des TPE et PME. Un réseau de partenaires revendeurs couvre l’ensemble de notre territoire pour assurer la proximité avec les entreprises et se développe désormais à l’international (Espagne et Allemagne).

Il y a 15 ans environ, Anthony Body fait le constat suivant : pour organiser l’ensemble de son activité de constructeur de piscines, il doit puiser des informations dans de multiples documents papiers ou numériques : agendas d’un côté, fiches clients pour les mailings de l’autre, données financières et comptables, gestion des stocks, commandes fournisseurs, etc…

Cet éparpillement génère une perte de temps, une perte d’argent, l’épuisement des collaborateurs et l’insatisfaction des clients.

En explorant le marché des logiciels de gestion professionnels, il constate avec déception que les solutions proposées sont tout aussi compartimentées avec un logiciel pour chaque tâche : CRM, e-mailing, analyse financière, plannings, etc… L’idée de créer son propre outil fait son chemin.

L’idée de travailler sur un cahier des charges qui part des besoins des piscinistes s’impose, sans oublier les besoins de leurs propres clients. C’est précisément la gestion de la relation client qui constitue le cœur du projet EXTRABAT.

La création d’EXTRABAT t est alors en marche. Anthony Body se sert de son expérience d’utilisateur pour parachever la conception, puis travaille avec des développeurs et informaticiens pour la partie technique. Les retours positifs de testeurs permettent de peaufiner un logiciel qui met les utilisateurs « en mode confort »…

Le savoir-faire d' EXTRABAT :