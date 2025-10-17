LT SHOWERTEC - Batiweb

LT SHOWERTEC
33330 Saint-Pey-d'Armens
France
LT Showertec, concepteur & fabricant de douche « DESIGN POUR TOUS »
Nos points forts :
- Solutions rapides de mise en œuvre sans gros travaux
- Stock permanent de plus de 1000 douches avec une livraison sous 72H possible
- Une force de vente à votre écoute sur l’ensemble du territoire
- Une équipe technique pour l’aide aux premières mises en œuvres
- LT SHOWERTEC est uniquement dédié aux professionnels : bailleurs et établissements médico-sociaux
- Nous améliorons la vie quotidienne de nos clients avec des équipements novateurs de l’aménagement de l’habitat « sénior & PMR »
- Nous assurons la conception, la fabrication, la logistique, le conseil
- Nous nous engageons clairement vers l’innovation et la qualité dans un design actuel
- Nous partageons des partenariats et des valeurs fortes avec une vraie bienveillance pour nos anciens
- Nous sommes présents sur tout le territoire français, outre-mer et européen
Le savoir-faire de LT Showertec :
- Un espace de douche moderne et modulable, non stigmatisant, installé en une journée.
- Une douche sur mesure posée en une seule journée,
- Habillage par panneaux muraux design,
- Masquage de la plomberie facile,
- Fixation sur les panneaux de tout les accessoires nécessaires
- à l’ergonomie senior ou PMR,
- Ecoulement gravitaire ou avec pompe,
- Produits aux Normes CE,
- Garantie 10 ans sur l’ensemble de nos gammes.
Les tags associés
- Sénior & PMR
- Afficher plus