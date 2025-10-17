LT SHOWERTEC - Batiweb

ConnexionS'abonner
LT SHOWERTEC

2 lieu dit, Gros,
33330 Saint-Pey-d'Armens
France
LT Showertec, concepteur & fabricant de douche « DESIGN POUR TOUS »

Nos points forts :

  • Solutions rapides de mise en œuvre sans gros travaux
  • Stock permanent de plus de 1000 douches avec une livraison sous 72H possible
  • Une force de vente à votre écoute sur l’ensemble du territoire
  • Une équipe technique pour l’aide aux premières mises en œuvres
  • LT SHOWERTEC est uniquement dédié aux professionnels : bailleurs et établissements médico-sociaux
  • Nous améliorons la vie quotidienne de nos clients avec des équipements novateurs de l’aménagement de l’habitat « sénior & PMR »
  • Nous assurons la conception, la fabrication, la logistique, le conseil
  • Nous nous engageons clairement vers l’innovation et la qualité dans un design actuel
  • Nous partageons des partenariats et des valeurs fortes avec une vraie bienveillance pour nos anciens
  • Nous sommes présents sur tout le territoire français, outre-mer et européen

Le savoir-faire de LT Showertec

  • Un espace de douche moderne et modulable, non stigmatisant, installé en une journée.
  • Une douche sur mesure posée en une seule journée,
  • Habillage par panneaux muraux design,
  • Masquage de la plomberie facile,
  • Fixation sur les panneaux de tout les accessoires nécessaires
  • à l’ergonomie senior ou PMR,
  • Ecoulement gravitaire ou avec pompe,
  • Produits aux Normes CE,
  • Garantie 10 ans sur l’ensemble de nos gammes.
     
