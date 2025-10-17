LTB - LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE - Batiweb

LTB - LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE
29360 CLOHARS-CARNOET
France
La marque « LTB » est connue pour ses climatisations adaptées aux centres villes et aux centres commerciaux. Derrière ce nom, on trouve « La Thermodynamique de Bretagne », société à taille humaine et fabricant français de climatisation basé en Cornouaille, dans le Finistère.
Nous avons fait le choix de ne pas être « un fabricant de climatisation de plus », parmi tant d’autres qui fournissent des solutions classiques à l’échelle mondiale.
Nous avons délibérément choisi de proposer une offre différente, e, apportant des solutions sur un créneau délaissé par les autres marques. Nous nous sommes spécialisés dans « la climatisation sans unité extérieure ».
Notre gamme très étendue répond aux besoins du petit tertiaire en centre ville et en centre commercial, lorsqu’il est impossible d’installer un groupe à l’extérieur du bâtiment. Elle répond aussi à des problématiques de climatisation de locaux techniques dans l’industrie.
Le savoir-faire de LTB :
Split system à condensation par eau :
- Bisplits à condensation par eau
- Trisplits à condensation par eau
- Monosplits à condensation par eau, Unités intérieures de traitement d’air.
Split system à condensation par air :
- Monosplits à ventilation centrifuge
- Bisplits à ventilation centrifuge
- Trisplits à ventilation centrifuge
- FA OPTIMUM
- Split-system centrifuge pour espaces réduits
- Unités intérieures de traitement d’air.
Monoblocs :
- Monobloc horizontal gainable à condensation par eau
- Armoires à condensation par eau ou par air
- Console à condensation par eau
- TopTech
- Monobloc horizontal à condensation par air.
Basse température :
- Monosplit basse température à ventilation hélicoide
- Monosplit basse température à condensation par eau
- Monosplit basse température à ventilation centrifuge
Marine :
- Unité de condensation par eau ou par air
- Unités de traitement d’air marine
- Monoblocs marine à condensation par eau et par air
- Refroidisseur de liquide eau douce ou eau de mer.
Les tags associés
- Marine
- Afficher plus