LTB - LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE - Batiweb

LTB - LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE

LD ZA DE KERANNA
29360 CLOHARS-CARNOET
France
La marque « LTB » est connue pour ses climatisations adaptées aux centres villes et aux centres commerciaux. Derrière ce nom, on trouve « La Thermodynamique de Bretagne », société à taille humaine et fabricant français de climatisation basé en Cornouaille, dans le Finistère.

Nous avons fait le choix de ne pas être « un fabricant de climatisation de plus », parmi tant d’autres qui fournissent des solutions classiques à l’échelle mondiale.

Nous avons délibérément choisi de proposer une offre différente, e, apportant des solutions sur un créneau délaissé par les autres marques. Nous nous sommes spécialisés dans « la climatisation sans unité extérieure ».

Notre gamme très étendue répond aux besoins du petit tertiaire en centre ville et en centre commercial, lorsqu’il est impossible d’installer un groupe à l’extérieur du bâtiment. Elle répond aussi à des problématiques de climatisation de locaux techniques dans l’industrie.

Le savoir-faire de LTB

Split system à condensation par eau

  • Bisplits à condensation par eau
  • Trisplits à condensation par eau
  • Monosplits à condensation par eau, Unités intérieures de traitement d’air.

Split system à condensation par air

  • Monosplits à ventilation centrifuge
  • Bisplits à ventilation centrifuge
  • Trisplits à ventilation centrifuge
  • FA OPTIMUM
  • Split-system centrifuge pour espaces réduits
  • Unités intérieures de traitement d’air.

Monoblocs :

  • Monobloc horizontal gainable à condensation par eau
  • Armoires à condensation par eau ou par air
  • Console à condensation par eau
  • TopTech
  • Monobloc horizontal à condensation par air.

Basse température :

  • Monosplit basse température à ventilation hélicoide
  • Monosplit basse température à condensation par eau
  • Monosplit basse température à ventilation centrifuge

Marine :  

  • Unité de condensation par eau ou par air
  • Unités de traitement d’air marine
  • Monoblocs marine à condensation par eau et par air
  • Refroidisseur de liquide eau douce ou eau de mer.
     
