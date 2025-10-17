LTB - LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « LTB - LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La marque « LTB » est connue pour ses climatisations adaptées aux centres villes et aux centres commerciaux. Derrière ce nom, on trouve « La Thermodynamique de Bretagne », société à taille humaine et fabricant français de climatisation basé en Cornouaille, dans le Finistère.

Nous avons fait le choix de ne pas être « un fabricant de climatisation de plus », parmi tant d’autres qui fournissent des solutions classiques à l’échelle mondiale.

Nous avons délibérément choisi de proposer une offre différente, e, apportant des solutions sur un créneau délaissé par les autres marques. Nous nous sommes spécialisés dans « la climatisation sans unité extérieure ».

Notre gamme très étendue répond aux besoins du petit tertiaire en centre ville et en centre commercial, lorsqu’il est impossible d’installer un groupe à l’extérieur du bâtiment. Elle répond aussi à des problématiques de climatisation de locaux techniques dans l’industrie.

Le savoir-faire de LTB :

Split system à condensation par eau :

Bisplits à condensation par eau

Trisplits à condensation par eau

Monosplits à condensation par eau, Unités intérieures de traitement d’air.

Split system à condensation par air :

Monosplits à ventilation centrifuge

Bisplits à ventilation centrifuge

Trisplits à ventilation centrifuge

FA OPTIMUM

Split-system centrifuge pour espaces réduits

Unités intérieures de traitement d’air.

Monoblocs :

Monobloc horizontal gainable à condensation par eau

Armoires à condensation par eau ou par air

Console à condensation par eau

TopTech

Monobloc horizontal à condensation par air.

Basse température :

Monosplit basse température à ventilation hélicoide

Monosplit basse température à condensation par eau

Monosplit basse température à ventilation centrifuge

Marine :