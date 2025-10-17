M&G GROUP EUROPE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « M&G GROUP EUROPE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

M&G Group est le premier fabricant mondial de systèmes d'évacuation et de ventilation des gaz de combustion.

L'entreprise possède une connaissance approfondie de la législation pertinente en Europe et en Amérique du Nord et exploite un système de qualité conforme à la norme ISO 9001:2015.

Les activités du Groupe s'articulent autour de la R&D, de l'innovation et des solutions sur mesure pour des clients du monde entier.

En tant que partenaire des principaux fabricants de chaudières, les sociétés du groupe M&G contribuent à résoudre de manière rentable les problèmes d'évacuation des fumées à l'intérieur et à l'extérieur de la chaudière.

Une gamme complète de produits en aluminium, en acier inoxydable et en plastique (PP) est développée par des ingénieurs hautement qualifiés et fabriquée dans les propres installations de production ultramodernes du groupe M&G.

La durabilité est l'une de nos valeurs fondamentales. Le soin et la protection de l'environnement font partie intégrante de nos activités quotidiennes et la réduction de la consommation d'énergie est au cœur des processus de conception et de production des produits.

Nous nous concentrons sur l'avenir à long terme de notre planète et du groupe M&G. Outre la responsabilité sociale des entreprises (RSE), l'employabilité durable des employés joue un rôle important dans notre politique de développement durable.

La santé des salariés est primordiale et en tête des projets, M&G Group commence à accroître l'employabilité.

Le groupe M&G, Burgerhout et tous les autres membres du groupe M&G participent à de nombreuses initiatives de développement durable et de RSE.

Le savoir-faire M&G group à travers ses marques :