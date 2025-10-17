ConnexionS'abonner
MACHOME

16, Bd Saint-Germain
75237 Paris Cedex 05
France
Site web de la marque
MacHome SAS est une jeune société française créée en 2012 dont l'objet est de valoriser et exploiter le brevet n° 2.951.205 concernant la fabrication et l'assemblage de panneaux alvéolaires en carton cellulose. Basée à Paris et disposant de points conseils en Alsace et en Loire-Atlantique, MacHome centralise les demandes de constructions alvéolaires, conseille ses clients pour chaque projet constructif. La deuxième activité de MacHome est de promouvoir la construction alvéolaire au niveau national et international, gérer les demandes de partenariat, certifier par une formation les architectes, bureaux d'études et constructeurs
