MADER est le spécialiste des peintures industrielles à fort contenu technologique et des résines composites.

WE CREATE

MADER investit 10% de son chiffre d’affaires annuel dans la R&D. Nous développons les technologies à la pointe de l’innovation dans nos 15 laboratoires européens et par le biais de nombreux partenariats passés avec les plus grandes autorités de recherches européennes.

WE PROTECT

La santé et la sécurité des collaborateurs et des clients sont au cœur de nos préoccupations. La maîtrise des risques et l’efficacité de nos solutions de protection constituent l’une de nos priorités.

WE RESPECT

Des technologies plus propres et plus respectueuses de l’environnement. MADER, précurseur dans le domaine des peintures hydrodiluables, exige de ses produits plus que le simple respect des normes internationales de protection de l’environnement.

Le savoir-faire de MADER :

PEINTURES INDUSTRIELLES Ferroviaire Automobile Industrie générale et Spécialités

