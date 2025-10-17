La boutique Manelli propose des vêtements et accessoires de travail pour les professionnels (chaussure de sécurité, blouse, pantalon, tablier etc). Nous avons fait le pari de vous offrir des vêtements professionnels de la plus haute qualité, confortables, pratiques et d’un d’entretien facile. Et, nous tenons notre promesse depuis déjà 10 ans.

Notre entreprise familiale à taille humaine est établie à Nice, où nous possédons une boutique, à laquelle s’ajoutent une autre, à Paris, ainsi que notre boutique en ligne.