MANUBOIS - Batiweb

MANUBOIS est une société du Groupe Lefebvre spécialisée dans la seconde transformation du hêtre depuis plus de 40 ans.

Chez MANUBOIS, nous avons à cœur d’être acteur sur le marché, c’est pourquoi nous travaillons depuis plus d’un an sur notre nouveau projet : introduire le hêtre dans le bois de construction.

La famille LEFEBVRE est unie depuis trois générations autour d’une même passion : le hêtre. Depuis 75 ans, cette essence noble a été exploitée, transformée et valorisée au sein d’unités qui se sont agrandies et modernisées pour répondre aux attentes d’un marché mondial.

Réparti sur trois sites importants, au cœur des plus belles hêtraies de France et de Roumanie, le Groupe LEFEBVRE est devenu un acteur incontournable dans le domaine du hêtre. 500 hommes et femmes apportent aujourd’hui leurs motivations et leurs expériences à votre service.

Le groupe réalise 55 millions de chiffre d’affaires, dont 25% à l’export et emploie 500 personnes dont 140 en Roumanie. La moitié de l’activité est réalisée dans le secteur du bois, spécialisé dans l’essence du hêtre, l’autre moitié étant apportée par le secteur des portes de garage en acier et des portails en aluminium.

Concernant la partie Bois, nous avons 2 scieries de hêtre : 1 en Normandie et 1 en Roumanie.

Le savoir-faire de MANUBOIS :