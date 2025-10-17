MASTER THERM TEPELNA CERPADLA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MASTER THERM TEPELNA CERPADLA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Déjà 20 ans, nous concevons et fabriquons une gamme complète de pompes à chaleur en République tchèque. Nos pompes à chaleur sont utilisées par des milliers de clients satisfaits à travers l'Europe.

Depuis 2006, nous exportons vers de nombreux pays européens. Nous participons régulièrement aux salons européens HVAC - ISH Francfort, MCE Milano, Chillventa Nürnberg.

Les pompes à chaleur eau-eau MasterTherm ont une capacité totale de chauffage/refroidissement installée de 850 kW/680 kW refroidiront les appareils de recherche individuels et la chaleur récupérée sera utilisée pour le chauffage et le chauffage de l'eau chaude sanitaire toute l'année.

Les pompes à chaleur thermiques seront également utilisées pour absorber efficacement le surplus d'énergie en combinaison avec un système de refroidisseurs secs situés sur le toit.

La solution comprend la production d'eau de refroidissement pour le système de climatisation et, dans des conditions favorables, le refroidissement libre de la technologie.

Pendant la saison de chauffage, lorsqu'il y a un manque de chaleur technologique, le bâtiment peut être chauffé à l'aide du système de pompes à chaleur eau-eau et du circuit de glycol en acquérant l'énergie thermique de l'air ambiant (air-eau).

Le système peut fonctionner dans ce mode par des sous-refroidisseurs (c'est-à-dire des refroidisseurs supplémentaires de liquides de refroidissement), qui utilisent la chaleur inutilisée du circuit de refroidissement pour dégivrer les aéroréfrigérants sans aucune augmentation de la consommation d'énergie totale.

Il s'agit d'une solution remarquable et d'une installation innovante de pompes thermiques eau-eau qui combine l'extraction inversée de la chaleur, le rafraîchissement technologique de pointe et le chauffage du bâtiment en mode air-eau, uniquement sans aucune demande d'énergie de dégivrage.

Le savoir-faire de MASTER THERM TEPELNA CERPADLA :