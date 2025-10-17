MATERIC
75018 Paris
France
Notre métier : Vous proposer une solution adaptée à chaque espace.
Concepteur
MATERIC créé du mobilier en collaboration avec des designer et des ergonomes pour vous apporter une réponse adaptée à vos problématiques.
Aménageur
Notre bureau d’étude est composé de designers, techniciens et d’agenceurs qui élaborent des projets répondant aux fonctionnalités attendues, tant en terme de modularité, d’ergonomie que d’esthétisme.
Fabricant
Un site de production situé dans le centre de la France permettant de répondre aussi bien à des créations sur-mesure qu’à des petites ou moyennes séries. Notre usine apporte ainsi flexibilité et connaissance des matériaux et process de fabrication. Un savoir-faire essentiel à la conduite de projet.
Afin de répondre à tous vos projets, MATERIC propose aussi une large gamme pour l’aménagement de tous type d’espaces en collaboration avec des fabricants spécialisés : bureau individuel ou partagé, rangement, assise, luminaire, banque d’accueil, détente,…
L’ensemble des produits présents sur ce site ont été sélectionnés pour la qualité de leur conception faisant appel au design et aux savoir-faire d’industriels reconnus dans le domaine du bois, du plastique, du métal, de matériaux acoustiques…
Le savoir-faire de MATERIC:
- Assises
- Panneaux acoustiques
- Accueil
- Accessoires
- Bureaux
- Bureau de direction
- Cabine acoustique
- Cloison amovible
- Espaces de détente
- Eclairage
- Electrification
- Salle de réunion
- Rangement du bureau
- Restaurant
- Espace lounge