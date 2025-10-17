Pour obtenir une information de la part de la marque « MATERIC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Notre métier : Vous proposer une solution adaptée à chaque espace.

Concepteur

MATERIC créé du mobilier en collaboration avec des designer et des ergonomes pour vous apporter une réponse adaptée à vos problématiques.

Aménageur

Notre bureau d’étude est composé de designers, techniciens et d’agenceurs qui élaborent des projets répondant aux fonctionnalités attendues, tant en terme de modularité, d’ergonomie que d’esthétisme.

Fabricant

Un site de production situé dans le centre de la France permettant de répondre aussi bien à des créations sur-mesure qu’à des petites ou moyennes séries. Notre usine apporte ainsi flexibilité et connaissance des matériaux et process de fabrication. Un savoir-faire essentiel à la conduite de projet.

Afin de répondre à tous vos projets, MATERIC propose aussi une large gamme pour l’aménagement de tous type d’espaces en collaboration avec des fabricants spécialisés : bureau individuel ou partagé, rangement, assise, luminaire, banque d’accueil, détente,…

L’ensemble des produits présents sur ce site ont été sélectionnés pour la qualité de leur conception faisant appel au design et aux savoir-faire d’industriels reconnus dans le domaine du bois, du plastique, du métal, de matériaux acoustiques…

Le savoir-faire de MATERIC :